Ataşehir’de Polis Merkezinde Direniş Olayı

ATAŞEHİR’DE POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE ŞÜPHELİ HAREKETLER

Ataşehir’de, polis merkezi önünde şüpheli hareketleri nedeniyle kontrol edilmek istenen bir kadın ve bir erkek şahıs, polis ekiplerine direniş gösterdi. Kadın şahıs, uyarı yapan polis memuruna tekme ve tokatla saldırarak gözlüğünü kırdı. Olay anına dair görüntüler de basına yansıdı.

ÜST ARAMA SIRASINDA TEPKİ GÖSTERDİ

Güvenlik noktasında, hareketleri şüpheli bulunan bir erkek ve bir kadın, üst araması için çağrıldı. Üst araması esnasında kadın şahıs, “Erkek arkadaşımı darp ediyorlar” diyerek cep telefonuyla kayıt almaya başladı. Polis memuru, kadını sakinleştirmeye çabalayarak kayıt yapmaması konusunda uyardı. Ancak şüpheli, bu uyarıya rağmen polis memuruna tekme ve tokatla saldırdı. Saldırı sırasında polis memurunun gözlüğü kırıldı.

İKİ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan iki şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Yapılan incelemelerde, erkek şahsın daha önce uyuşturucu madde kullanmaktan sabıkası olduğu belirlendi. Olay anına ilişkin görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte durumun ciddiyeti daha da anlaşıldı.