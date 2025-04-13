Haberler

Ataşehir’de Silahlı Saldırı Olayı Gerçekleşti

OTELDE SİLAHLI SALDIRI

Ataşehir’de bir otelin kafeteryasından telefon görüşmesi yapmak için dışarı çıkan bir kişi, motosikletli iki saldırgan tarafından silahlı saldırıya uğradı. Hastaneye kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAYIN DETAYLARI

Saldırı, akşam saatlerinde Ataşehir’deki bir otelin önünde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, otelin kafeteryasından dışarı çıkan Çetin Doğru, henüz bilinmeyen bir nedenle yoldan geçen motosikletli iki kişi tarafından hedef alındı. Silahlı saldırı sonucunda yaralanan Doğru, hemen ambulans ile hastaneye götürüldü. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI HASTANEDE FENALAŞTI

Haberi alır almaz hastaneye ulaşan Çetin Doğru’nun yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. Ayrıca, Çetin Doğru’nun “Aşık Dermani” mahlası ile tanındığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bayrampaşa’da İki Araç Kazaya Karıştı

Bayrampaşa'da zincirleme bir kaza yaşandı. Yardım eden otomobil ve motosiklete çarpan başka bir araç, 2 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu.
Haberler

Bursa’da Otomobil Takla Attı, Yaralı Var

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak aydınlatma direğine ve reklam panolarına çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybederken, bir kişi yaralandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.