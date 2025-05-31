Ataşehir’de Sürücü Araçlara Çarptı

GECE YAŞANAN OLAYDA SÜRÜCÜ PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI

Ataşehir’de gece saatlerinde meydana gelen olayda bir sürücü, park halindeki araçlara çarparak kaçtı. Sabah saatlerinde olay yerinde toplanan araç sahipleri, gördükleri manzara karşısında büyük bir şaşkınlık yaşadı. Hasarın boyutu, gün ışığıyla birlikte net bir şekilde ortaya çıkarken, olayın detayları da gün yüzüne çıktı.

SÜRÜCÜ İLE DİĞER ARAÇ SAHİBİ ARASINDA TARTIŞMA YAŞANDI

Olay, Ataşehir İçerenköy Mahallesi Karsan sokakta gerçekleşti. BMW marka otomobilin sürücüsü, çarptığı başka bir aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı. Cep telefonuyla kaydedildiğini fark eden sürücü, “Beni takip et?” diyerek sert bir şekilde tepki gösterdikten sonra sokaktaki diğer araçlara çarparak hızla uzaklaştı. Öte yandan, çarptığı aracın sürücüsü, yanındaki yolcuya ve mahsul sakinlere, kaçan sürücünün yakalanması için polisi aramalarını söyledi. Bu anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

ARAÇLARDAKİ HASARIN BOYUTU GÜN IŞIĞIYLA ORTAYA ÇIKTI

Hasar gören araçlardan birinin sahibi Sultan Ekinci, “Bomba patlar gibi bir ses geldi, çıktık ve aracımızın bu halde olduğunu gördük. Mahallede hemen herkes buraya toplandı. Alkollü birisi olduğu anlaşılıyor, kız kaçırma iddiası var. Direk bizim arabaya çarptı çünkü burada başka araç yoktu. Bu aracın önünde kaynımın arabası vardı; onun arkası da oldukça hasar aldı. Olayı gören komşular da durum böyle söyledi. Sürücünün bulunup yakalanmasını istiyoruz. Olay sonuçta alkollü bir kişinin neden olduğu bir kazaydı. Oğlum da 10 dakika önce eve gelmişti. Hani onun içinde olabileceği düşünülünce, Allah korusun… Bu nedenle bir an önce yakalanmasını talep ediyoruz” diye belirtti.