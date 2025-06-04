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Ataşehir’de Sürücü Kavgası Yaşandı

YOL VERME MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMA

Ataşehir’de meydana gelen olayda iki sürücü arasında yol verme konusunda çıkan tartışma, yumruklu kavgaya dönüştü. Geçtiğimiz gün, Kayışdağı Caddesi’nde yaşanan olayda, sürücüler arasında başlayan anlaşmazlık kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında bir sürücü araçtan indi ve diğer sürücünün yanına giderek küfürler eşliğinde saldırmaya başladı. İki taraf, yumruklarla birbirine girdi.

KADININ ÇIĞLIKLARIYLA MÜDAHALE

Tartışmanın ortasında, hamile olduğu öğrenilen bir kadın, kocasını çığlıklar içinde kavgadan ayırmaya çalıştı. Olayın büyümesi üzerine çevrede bulunan diğer sürücüler de müdahale ederek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Sakinleşmelerinin ardından kavgaya karışan kişiler ayrıldı.

MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜNÜN UYARISI

O anlar, bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı. Tarafları sakinleştirmeye çalışan motosikletli, “Ehliyetler gidiyor, yapmayın” diyerek durumu ciddiyetle vurguladı. Bu müdahale, olayın dikkate değer anlarından biri olarak kaydedildi.

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