Ataşehir’de Tahta Malzemeler Alev Aldı

ATEŞİN NEDENİ BELİRSİZ

Leyla YILDIZ/İSTANBUL, – Ataşehir’de bir iş yeri ile bina arasında istiflenen tahta ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma meydana gelmedi, yangın kısa süre içinde söndürüldü. Yangın, saat 18.00 civarında Ferhatpaşa Mahallesi 13. Sokak’ta patlak verdi. Sokaktaki iş yeri ile bitişiğindeki bina arasında bulunan alanda istiflenen tahta ve plastik malzemeler henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı.

OLAY YERİNE HIZLI MÜDAHALE

Gökyüzünü kaplayan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevlerin iş yerine ve binaya sıçraması önlendi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede kontrol altına alındı ve söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması sevindirici bir durum oldu.