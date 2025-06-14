Ataşehir’de Tartışma Sonrası Kaza

KARŞILIKLI TARTIŞMA SONRASI SALDIRI

Ataşehir’de meydana gelen bir olayda, yol verme nedeniyle yaşanan bir tartışma sürücülerin duygusal tepkilerine yol açtı. Otomobilinin camını yumruklayarak saldıran bir çift, kendilerini diğer sürücünün aracında hissetikleri tehdit karşısında kontrolü kaybetti. Olay, İçerenköy Mahallesi’nde öğle saatlerinde gerçekleşti.

OLAYIN GELİŞİMİ

İddialara göre, trafikte baş gösteren yol verme meselesi üzerine bir çift ile başka bir sürücü arasında bir tartışma başladı. Tartışmanın şiddetlenmesi üzerine çift, kendi araçlarından inerek diğer sürücünün otomobiline doğru yöneldi. Kadın ve erkek, karşı sürücüye hem sözlü hem de fiziksel müdahalede bulundu. Bu sırada panik yaşayan sürücü, aracını hareket ettirdiği an, arkada bekleyen bir minibüse çarparak maddi hasar oluşturdu. Duran araçlar arasında yaşanan bu çatışma, çevredeki insanların araya girmesi ile sona erdi. Olay anları ise cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi.