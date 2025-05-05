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Ataşehir’de Yangın Söndürüldü, Kimse Yaralanmadı

YANGIN ATAŞEHİR’DE ÇIKTI

Ataşehir’de 3 katlı bir binanın çatı katında saat 20.00 civarında yangın başladı. Yangının başladığı yer, Barbaros Mahallesi Aksoy Sokak’taki binanın çatı katı. Yangını gören vatandaşların ihbarı sonrasında polis, itfaiye ve sağlık ekipleri hemen olay yerine gelmiş.

İTFAİYE HIZLA MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek kısa zamanda yangını kontrol altına almış. Ekiplerin yaptığı incelemelerde herhangi bir yaralanma yaşanmamış. Olay ile ilgili olarak polis soruşturma başlatmış.

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