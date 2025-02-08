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Ataşehir’de Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

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KAZA SAAT 03.30 SIRALARINDA MEYDANA GELDİ

Kaza, TEM Bağlantı Yolu üzerindeki Ankara istikametinde, saat 03.30 sıralarında gerçekleşiyor. Edinilen bilgilere göre, otoyolda seyir eden 6 araç bilinmeyen bir sebeple çarpışıyor. Olayın görülmesi üzerine çevredeki vatandaşlar hemen ihbarda bulunuyor.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından sağlık, polis ve itfaiye ekipleri hızla kaza yerine yönlendiriliyor. Ekiplerin olay yerindeki kontrollerinde 1 kişinin yaşamını yitirdiği belirleniyor. Ayrıca, yaralı durumu olan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılıyor. Tedavi altına alınan bu yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi öğreniliyor.

CENAZE ADLİ TIP KURUMUNA GÖNDERİLDİ

Hayatını kaybeden kişinin cenazesi, yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderiliyor.

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