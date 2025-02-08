Ataşehir’de Zincirleme Kazada Can Kaybı

ATAŞEHİR’DE ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI

Ataşehir’de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı ve toplamda iki kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 03.30 civarında TEM Bağlantı Yolu’nun Ankara istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, otoyolda seyir halindeki altı araç, henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çarpıştı.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından, çevredeki vatandaşların ihbarı dolayısıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirilerek gönderildi. Ekipler, kazanın yaşandığı alanda gerçekleştirdikleri incelemede bir kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık durumları kötü olan iki yaralı, ambulans ile hastaneye götürüldü ve tedavi altına alındı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayda yaşamını yitiren kişinin cenazesi, yapılan otopsinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TRAFFİKTE AKIŞ DENGELENDİ

Zincirleme trafik kazasının ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol, kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı. Olayla ilgili detaylı bir soruşturma başlatıldığı bilgisi de verildi.