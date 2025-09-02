Ataşehir’deki Yangın, Kamyona Sıçradı

YANGININ NEDENİ KIVILCIMLAR

Ataşehir’de otluk bir alanda başlayan yangın, park halindeki bir kamyona sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevler içinde kalan kamyonu söndürdü, ancak araç tamamen hurdaya döndü. Yangın, saat 16.00 civarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde, 28. Sokak’ta meydana geldi. İddialara göre, otluk alanın yanında yer alan inşaatta yapılan kaynak işleri sırasında meydana gelen kıvılcımlar yangına yol açtı.

ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Büyüyen alevler, önce otluk alanı, ardından uzun süredir park edilmiş olan kamyonu sardı. Durumu fark eden vatandaşlar, hemen ihbarda bulundu. Bu ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı ve söndürmeyi başardı. Ancak, kamyonun tamamen yanması nedeniyle araç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili olarak detaylı bir inceleme başlatıldı.