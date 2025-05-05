Ataşehir Deprem Riski İnceleniyor

ATAŞEHİR DEPREM RİSKİ HARİTASI VE ANALİZİ

İstanbul’un Anadolu Yakası’nda hızla gelişen Ataşehir, olası büyük İstanbul depreminde nasıl bir etki görecek? Bu sorunun yanıtı için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nin 2019 yılında hazırladığı “Ataşehir Olası Deprem Kayıp Tahminleri Kitapçığı” büyük önem taşıyor. Raporda, ilçenin zemin yapısı, bina stoku, mahalle bazlı risk analizleri ve muhtemel can kaybı tahminleri gibi birçok detay yer alıyor.

DEPREM RİSKİ VE CAN KAYBI TAHMİNLERİ

İBB’nin raporunda, Ataşehir ilçesinin deprem riskinin mahalle bazında analiz edilmesi dikkat çekiyor. Zemin sağlamlığı, bina yaşı ve potansiyel can kaybı gibi kritik veriler detaylandırılmış. Buna göre, Ataşehir’deki binaların %37’sinin orta ve üst seviyede hasar göreceği tahmin ediliyor. Bu durum, yapıların depreme karşı dayanıklılığı açısından önemli bir faktör olarak öne çıkıyor.

ATAŞEHİR’İN ZEMİN YAPISI VE RİSK ANALİZİ

Ataşehir, İstanbul’un Anadolu Yakası’nda, Marmara fay hattına yakın bir konumda olduğu için deprem riski açısından 1. derece riskli bölgeler arasında yer alıyor. İBB’nin raporuna göre, 7.5 büyüklüğündeki bir senaryo depreminde Ataşehir’deki binaların %37’sinin orta ve üst düzeyde hasar göreceği öngörülüyor. Bu veriler, Ataşehir’in deprem açısından yüksek risk taşıdığını gösteriyor.

Raporda, zemin sağlamlığı açısından mahalleler arasındaki sınıflamalar net bir şekilde yapılmış. Küçükbakkalköy ve İçerenköy mahallesi en riskli bölgeler olarak belirlenirken, Kayışdağı ve Mevlana mahalleleri de zemin açısından risk taşıyan diğer alanlar arasında yer alıyor. Öte yandan, Atatürk ve Barbaros mahalleleri daha sağlam zemin yapısı ile depreme karşı daha dayanıklı bölgeler olarak değerlendiriliyor.

VS30 PARAMETRESİ VE KENTSEL DÖNÜŞÜM ÖNERİLERİ

Ataşehir’in zemin yapısı, deprem riski belirleme açısından en önemli öğelerden biri olarak öne çıkıyor. Raporda zemin sağlamlığı, Vs30 parametresi ile ölçülmüş. Vs30 değeri 180 m/s’den küçük olan zeminler zayıf, 600 m/s ve üzerindeki zeminler ise sağlam olarak sınıflandırılmış. Ataşehir’deki, özellikle dere yatakları ve alüvyon zeminli bölgeler zayıf zemin yapısına sahip olup, olası bir depremde daha fazla etkilenme riski taşıyor. Bu nedenle, bu alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarının öncelikli olarak ele alınması öneriliyor.