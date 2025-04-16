Ataşehir Kamyonunda Yangın Çıktı, Söndürüldü

KAMYONDA YANGIN MEYDANA GELDİ

Ataşehir’de, park halinde bulunan bir kamyonun kasasında yangın çıktı. Alevler, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan bir kamyonun kasasında saat 13.00 sıralarında gerçekleşti.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Edinilen bilgilere göre, kamyonun kasasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktığını gören vatandaşlar, hortumlarla alevlere müdahale etti. Ağırlaşan alevlere karşı ilk müdahaleyi gerçekleştiren vatandaşlar, yangının yayılmasını engellemeye çalıştı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

İhbar üzerine kısa sürede yangın mahalline itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma yaşanmazken, kamyonun kasası kullanılamaz hale geldi.