Ataşehir Kayışdağı’nda Yangın Meydana Geldi

ATAŞEHİR’DE YANGIN İHBARI

Ataşehir Kayışdağı ormanında yeni bir yangın vakası meydana geldi. Olayın gelişmesiyle birlikte çok sayıda itfaiye ekibi anında bölgeye yönlendirildi. Yangın, Ferhatpaşa Mahallesi’nde bulunan Kayışdağı ormanında saat 18.15 sıralarında başladı.

KÜÇÜK SÜRE İÇİNDE BÜYÜDÜ

Kısa zaman içinde büyüyen yangın ile ilgili olarak çok sayıda itfaiye ekibi duruma müdahale etti. Alevlerin yoğunluğu nedeniyle yangın, havadan da görüntülendi. Şu an için yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.