Ataşehir Su Kesintisi Açıklandı

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da su kesintileriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. İSKİ, 20 Ağustos günü meydana gelecek su kesintisini duyurdu. Vatandaşlar, suyun ne zaman ve saat kaçta geri geleceğini araştırıyor. İşte İSKİ tarafından açıklanan detaylar…

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA HAKKINDA

Etkilenen mahalle: Mustafa Kemal Mahallesi. Arıza açıklaması ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir problem nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası olarak belirtildi. Su kesintisinin başlama tarihi 20.08.2025 saat 14:30:40 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise 20.08.2025 17:00 olarak öngörülüyor.

Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 hattı hizmet vermektedir.

ÖNEMLİ

Taşkın Koordinasyon Toplantısı Yapıldı

Kırşehir'de sel riskine karşı önlemler değerlendirilmek üzere Taşkın Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı. Vali Demiryürek, doğal afet tedbirlerinin önemini yineledi.
Tunca’da Red Bull Etkinliği Yapılacak

Rize'nin Tunca beldesinde 24 Ağustos'ta düzenlenecek 15. Red Bull Formulaz Tahta Araba Şenliği için yeni bir pist alanı açıldı. Belediye Başkanı etkinliğin turizmi destekleyeceğini vurguladı.

