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Ataşehir Su Kesintisi Bilgileri Paylaşıldı

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Ataşehir’de yaşanacak su kesintisi hakkında bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 20 Mart’ta İstanbul’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. “İski su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusu araştırılıyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA AÇIKLAMASI

Etkilenen mahalleler arasında Mevlana Mahallesi bulunuyor. Kesintinin sebebi, “İçme suyu hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” olarak belirtiliyor.

TARİHLER VE SAATLER

Kesinti, 20.03.2025 tarihinde saat 16:24’te başlayacak. Tahmini bitiş tarihi ise 20.03.2025 saat 18:30 olarak belirleniyor. Detaylı bilgi almak isteyenler için ALO 185 numaralı hattın kullanılabileceği ifade ediliyor.

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