Ataşehir Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

İSTANBUL’DA SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

16 Ağustos’ta İstanbul’da su kesintisi yaşanacak bölgeler hakkında bilgi verildi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Ataşehir ilçesi de su kesintisinden etkilenecek. Söz konusu kesintinin ne zaman sona ereceği ve saat kaçta suyun geri geleceği merak ediliyor.

ETKİLENEN MAHALLE VE ARIZA DURUMU

Kesintiden etkilenen mahalle Esatpaşa Mahallesi olarak belirtildi. Arıza durumu ise içme suyu hatlarında meydana gelen bir arıza sebebiyle 300 mm çaplı şebeke hattında yaşanan sorun olarak tanımlandı. Kesintinin başlangıç tarihi ise 15 Ağustos 2025 saat 20:41:12 olarak açıklandı. Tahmini bitiş tarihi ise 16 Ağustos 2025 saat 16:30 olarak belirlendi.

DETAYLI BİLGİ İÇİN

Su kesintisi hakkında daha fazla bilgi almak isteyen vatandaşlar için ALO 185 hattı üzerinden detaylı bilgi sağlanıyor.

ÖNEMLİ

Pekin’de Robot Yarışmaları Sürüyor

Pekin'de gerçekleştirilen Dünya İnsansı Robot Oyunları'nda 15 ülkeden 280 ekip, robotlarının yeteneklerini atletizm ve futbol gibi çeşitli kategorilerde sergiliyor.
Aliağa FK, Furkan Say ile Anlaştı

Aliağa FK, 2006 doğumlu orta saha oyuncusu Furkan Say ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı ve başarılı bir kariyer diledi.

