Ataşehir Su Kesintisi Bilgisi Paylaşıldı

ATAŞEHİR SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

İstanbul’da su kesintileriyle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. İSKİ, 7 Mayıs günü su kesintisi yaşayacak bölgeleri açıkladı. Vatandaşlar, su kesintisinin ne zaman sonlanacağına dair bilgi arıyor.

KAYIŞDAĞI MAH HALİNDEN ETKİLENEN BÖLGELER

Etkilenen mahalle, Kayışdağı Mahallesi olarak belirlendi. Su kesintisi, “içme suyu hatlarında meydana gelen arıza sebebiyle 100 mm çaplı şebeke hattı arızası” nedeniyle gerçekleşiyor.

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ

Arıza başlangıç tarihi olarak 07.05.2025, saat 09:51:36 olarak kaydedildi. Tahmini bitiş tarihi, 7 Mayıs 2025 saat 17:30 olarak belirlenmiş. Kesintinin ne zaman sona ereceği hakkında daha fazla bilgi için ALO 185 hattı üzerinden iletişim sağlanabiliyor.