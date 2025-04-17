Atasözleri Öğüt Veren Kalıplaşmış Sözlerdir

TDK’NN ATASÖZLERİNİN TANIMI

Türk Dil Kurumu (TDK), atasözlerini yeniden tanımladı. TDK Sözlük’e göre atasözü, uzun deneyim ve gözlemlere dayanan, halk arasında yerleşmiş ve öğüt verici özellik taşıyan bir sözdür. Bu tanım, atasözlerinin nesilden nesile aktarılma sürecini ve halkın ortak yaşam deneyimlerini yansıttığını ifade ediyor.

ATASÖZLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Atasözleri, toplumun kültürünü, düşünce yapısını ve inançlarını yansıtan kısa ve özlü ifadelerdir. Türkçe’de bu kavram “sav” ve “irsal-i mesel” gibi terimlerle de anılır. Anonim olan bu sözcükler, yüzyıllar boyunca toplum tarafından benimsenmiş ve güçlü bir iletişim aracı olmuştur. Atasözleri, düşünceyi desteklemek veya bir görüşü savunurken referans olarak gösterilen anlamlı ifadelerdir. Bu sözler, sadece ortak duyguları değil aynı zamanda dilin estetiğini de yansıtır.

ANLAMLI ATASÖZLERİ VE ANLAMLARI

Atasözü: Ev alma, komşu al. Anlamı: “Ev alacak insan için evin nasıl olduğundan çok komşularının nasıl olduğu önemlidir.”

Atasözü: Gülme komşuna, gelir başına. Anlamı: “Birisinin yaşadığı kötü bir olayı alay konusu yaparsan bir gün sen de aynı şeyi yaşayabilirsin.”

Atasözü: Güneş balçıkla sıvanmaz. Anlamı: “Herkesin bildiği bir gerçeği yalanlarla değiştirmek mümkün değildir.”

Atasözü: Hamama giren terler. Anlamı: “Bir işe girişen kişi o işin güçlüklerini de göz önüne alarak o işe girmelidir.”

Atasözü: Armut dibine düşer. Anlamı: “Kişi yakınında ne görürse onu devam ettirir.”

Atasözü: Bin ölçüp, bir biçmeli. Anlamı: “Yapılacak herhangi bir işin her yönü çok iyi düşünülmeli.”

Atasözü: Düşüne düşüne görmeli işi, sonra pişman olmamalı kişi. Anlamı: “İnsan bir şeyi yaparken düşünmeden hareket etmemelidir.”

Atasözü: Emek olmadan (emeksiz) yemek olmaz. Anlamı: “Emek vermeden yapılan herhangi bir işten kazanç elde etmek zordur.”

Atasözü: Erken kalktım işime, şeker kattım aşıma. Anlamı: “Güne erken başlayan insan bir sürü iş halledebilir ve bu durum onu mutlu eder.”

Atasözü: Et tırnaktan ayrılmaz. Anlamı: “Birbirine çok yakın olan insanlar aralarında ne yaşanırsa yaşansın birbirlerinden kolay kolay kopamazlar.”

TOPLUMSAL DEĞERLERİ YANSITAN ATASÖZLERİ

Atasözü: Her kapının bir anahtarı vardır. Anlamı: “Hayatta karşımıza çıkabilecek her sorunun ya da zorluğun mutlaka bir çözüm yolu vardır.”

Atasözü: Her işin başı sağlık. Anlamı: “İnsanın yapacağı her iş sağlığa bağlıdır. Sağlık olmadan iş yapmak zordur.”

Atasözü: Huy canın altındadır. Anlamı: “İnsan doğuştan gelen özelliklerini değiştiremez.”

Atasözü: İki cambaz bir ipte oynamaz. Anlamı: “Aynı ölçüde iki kurnaz insan, karşılıklı bütün kurnazlıklarını ortaya dökecekleri için birlikte iş yapamazlar.”

Atasözü: İki dinle, bir söyle. Anlamı: “Çok konuşmak yerine az söz söyleyip karşındakini daha çok dinlemelisin.”

Atasözü: İki karpuz bir koltuğa sığmaz. Anlamı: “İnsan iki önemli işi aynı anda yapamaz.”

Atasözü: Esin istediğini söyler, istemediğini işitir. Anlamı: “Karşındaki kişiye ölçüsüzce ve saygısızca konuşan kişi hoşlanmayacağı şeyler duyabilir.”

Atasözü: İşleyen demir pas tutmaz. Anlamı: “Tembel insan durdukça zihni çalışmaz ve güzel düşünemez, fakat çalışkan insanın zihni sürekli çalışır.”

Atasözü: İş insanın aynasıdır. Anlamı: “Bir insanın nasıl biri olduğu, onun yaptığı işin niteliğine bakılarak anlaşılabilir.”

Bu şekilde yayımlanan atasözleri, kültürel hafızamızın önemli bir parçasını oluşturarak bireylerin yaşamlarına ışık tutuyor.