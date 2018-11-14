Atatürk Anıtı’na saldırmıştı! Serbest!

Atatürk heykeline balta ile saldıran ve gözaltına alınan Çiğdem B. serbest bırakıldı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde Atatürk heykeline balta ile saldıran ve gözaltına alınan Çiğdem B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

13 Kasım’d Çorlu’nun Omurtak Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtı’na gelen bir kadın, üzerinde taşıdığı baltayı çıkarıp, Atatürk’ün ayak kısmına vurmuştu.

Çevrede bulunanların tepki gösterdiği kadın, daha sonra baltayı çarşafının içine gizleyerek alandan uzaklaştı.

Heykelin ayak kısmında hafif hasarın oluştuğu saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülenmişti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilmişti.

Polisin yaptığı incelemede baltalı saldırıyı gerçekleştiren kadın, Atatürk Anıtı’na bir yazı da bırakmıştı.

İçeriği açıklanmayan yazı, polis tarafında alınırken, Atatürk heykeline zarar veren kadın dün akşam gözaltına alındı.

NTV