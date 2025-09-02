Atatürk Barajı’na 1 Milyon Balık Salındı

BAŞARILI BALIKLANDIRMA PROJESİ

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen “İç Sularda Balıklandırma Projesi” dahilinde Atatürk Baraj Göleti’ne 1 milyon 75 bin balık yavrusu bırakıldı. Adıyaman Vali Yardımcısı Mehmet Tığlı, AA muhabirine, Şanlıurfa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından üretilen balık yavrularının bölgeye salındığını ifade etti. Her yıl Atatürk Baraj Göleti ve iç sularda balık yavrusu bırakmaya devam ettiklerini belirten Tığlı, “Bu yıl 1 milyon balık yavrusunu Atatürk Baraj Göleti’ne saldık. Son 4 yılda toplamda 21 milyon 600 bin farklı türdeki balık yavrusunu göletlerimizle buluşturduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

SÜREKLİ BALIKLANDIRMA ÇALIŞMALARI

Adıyaman İl Tarım ve Orman Müdürü Abdulkadir Akkan da balıklandırma çalışmalarının her yıl düzenli olarak devam ettiğini vurguladı. Kentin tatlı su kaynakları açısından oldukça zengin olduğunu aktaran Akkan, “Türkiye’de biyolojik çeşitlilik ve ekonomik içeriği bakımından oldukça zengin bir coğrafyaya sahibiz. Bakanlığımız bu çalışmaları aralıksız sürdürüyor.” dedi.