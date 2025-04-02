Atatürk Barajı’nda Kaybolan Hasan Bulundu

ATATÜRK BARAJI’NDA KAYBOLAN ŞAHSIN CENAZESİNE ULAŞILDI

Adıyaman’da, bayramın ikinci günü Atatürk Barajı’nda kaybolan Hasan Yılmaz’ın cenazesi, yapılan su altı ve su yüzeyindeki çalışmalar neticesinde bulundu. Ramazan Bayramı’nın 2. günü, Kahta ilçesi Belören Köyü yakınlarında iki arkadaşıyla birlikte görülen döner ustası Hasan Yılmaz, bir daha kendisinden haber alınamaması üzerine arama faaliyetleri başlatıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Hasan Yılmaz’ı bulmak için jandarma, AFAD ve polis dalgıç ekipleri görevlendirildi. Malatya ve Elazığ’dan gelen takviye ekiplerle birlikte toplam 38 kişiden oluşan su altı ve su üstü ekipleri, çeşitli cihazlarla kayıp şahsı arıyor. Çalışmalar, olaydan sonraki 3. günde aralıksız devam etti ve bu çabalar sonucunda Hasan Yılmaz’ın cenazesi suyun yaklaşık 20 metre derinliğinde ekipler tarafından tespit edildi.

CENAZE HASTANE MORGUNA KALDIRILDI

Olay sonrası cenaze, yerinde yapılan inceleme sonrasında hastane morguna kaldırıldı. Bu olay, bölge halkında büyük üzüntüye neden oldu ve kayıpların bulunması için başlatılan çalışmaların önemini bir kez daha ortaya koydu.