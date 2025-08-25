Atatürk Bulvarı, Geçici Olarak Kapatılacak

ADAPAZARI’NDA TRAFİK KAPATILMASI

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları provası dolayısıyla Atatürk Bulvarı geçici bir süreliğine trafiğe kapatılacak. Sakarya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Bulvarı’ndaki Yeni Cami-Adapazarı Kültür Merkezi arası ile bulvara bağlı cadde ve sokaklar, yarın saat 11.00-12.00 arasında trafiğe kapalı olacak. Açıklamada, bu kapatmanın çift yönlü olacağı ve vatandaşların mağduriyet yaşamaması için alternatif güzergahları kullanmalarının gerektiği ifade edildi.

HENDEKLİ KADINLAR DENİZLE BULUŞUYOR

Hendek Belediyesinden yapılan bir diğer açıklamada, “Haydi Hanımlar Denize” projesi çerçevesinde bu yaz 44 araçla 2 bin Hendekli kadının denizle buluştuğu kaydedildi. Proje kapsamında, kadınlar yaz dönemi süresince her hafta Hendek Meydanı’ndan düzenli olarak Kocaeli’nin Kandıra ilçesindeki Kerpe Kadınlar Plajı’na ücretsiz otobüs seferleriyle taşındı. Belediye Başkanı Püsküllü, bu etkinliğin her yıl düzenlendiklerini ve gelecek yıllarda da devam ettirmeyi planladıklarını açıkladı.

ETNO SPOR SAKARYA GÜNLERİ BAŞLADI

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Kültür Sanat Festivali kapsamında, Etno Spor Sakarya Günleri Millet Bahçesi’nde başladı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, geleneksel spor dallarının yer aldığı etkinlikte aileler ve çocuklar, okçuluk, mas güreşi ve farklı geleneksel yarışmalarla eğlenceli vakit geçiriyor. Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen bu etkinlikler, yarın sona erecek.