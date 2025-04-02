Atatürk Büstü Bursa’da Çalındı

ATATÜRK BÜSTÜNÜN HIRSIZLIĞI

Bursa’da bir okulda yer alan Atatürk büstü, tanımsız kişi ya da kişiler tarafından çalındı. Olayla ilgili olarak polis tarafından soruşturma başlatıldı.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER VE ZAMAN

Bu hırsızlık, merkez Yıldırım ilçesindeki Duaçınarı Mahallesi’nde bulunan bir eğitim kurumunda gerçekleşti. Kimliği belirsiz şahıslar, tatil dönemini fırsat bilerek okul bahçesindeki Atatürk büstünü aldı. Pazartesi günü okula gelen güvenlik görevlisi, durumu derhal polis ekiplerine bildirdi.

POLİS EKİPLERİ HAREKETE GEÇTİ

İhbar üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay incelendiği sırada güvenlik kameralarının görüntüleri de detaylı olarak gözden geçirildi. Polis, ilgili failleri yakalamak amacıyla geniş bir çalışma başlattı.