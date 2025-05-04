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Atatürk Kültür Merkezi’nde Tören Yapılıyor

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ’NDE TÖREN

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için, Atatürk Kültür Merkezi’nde bir anma töreni düzenleniyor. Tedavi sürecinde yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için ilk tören burada gerçekleştiriliyor. Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu, salona getirildiğinde alkışlarla karşılandı.

TABUT BARİŞI TEMSİL EDEN SÜSLERLE BEZENDİ

Sırrı Süreyya Önder’in tabutu, barışı sembolize eden zeytin dalı ve karanfillerle donatıldı. Önder’in kızı Ceren Önder, tabutun başında duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarını tutamadı. Tören, Önder’in sevenlerinin veda konuşmalarıyla devam ediyor.

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