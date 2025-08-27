Haberler

Atatürk Ortaokul İdarecileri Çalışmalara Başladı

ÖĞRENCİLER İÇİN RAHAT BİR ORTAM YARATILIYOR

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde, 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlangıcına günler kala Atatürk Ortaokulu’nun idareci ve personelleri, öğrencilerin daha konforlu bir eğitim alabilmesi amacıyla çalışmalara başladı. Okulun bahçesinde parke taşı döşeme işini kendileri üstlenerek kısa sürede önemli bir ilerleme kaydettiler.

ÇALIŞMALAR HIZLA DEVAM EDİYOR

Okul idarecileri ve personeli, çalışmaların en kısa sürede tamamlanmasını hedefliyor. Bu süreçte veliler ve yerel halk, idareci ve personelin gösterdiği özverili çabaları takdir ederek emeği geçenlere teşekkür ediyor.

