Atatürk Stadyumu Açılışı Gerçekleşti

ANTALYA VE KUMLUCA İŞ BİRLİĞİYLE STADYUM AÇILIŞI YAPILDI

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Kumluca Belediyesi’nin iş birliğiyle yapılan Atatürk Stadyumu, düzenlenen bir törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ilçedeki açılışta yaptığı konuşmada, yalnızca Antalya için değil, tüm kentin ve ilçelerinin gelişimi için çalıştıklarını ifade etti. 2023 yılında Kumluca’da stadyum talebinin geldiğini belirten Böcek, “2023 yılında stadyumun yapımına başladık ve geçen yıl da yaklaşık 140 milyon maliyetle tamamladık. Bu stadyumda birçok resmi bayram, sosyal ve kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Stadyumumuzun ilçemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

STADYUMUN İHTİYAÇ OLDUĞUNU VURGULADI

Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, Kumluca Belediyesi’nin böyle bir stadyumu kendi bütçesiyle yapmasının zor olduğunu dile getirdi. İlçe için stadyumun gerekli olduğunu vurgulayan Avcıoğlu, bu projede emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların sonunda Avcıoğlu, Başkan Muhittin Böcek’e bir plaket sundu.

FESTİVAL ETKİNLİĞİ YAPILDI

Törende, 26. Geleneksel Tarım ve Seracılık Festivali çerçevesinde Yörük göçü ve Yörük çadırlarının kurulmasında katkı sağlayan mahalle muhtarlarına da plaket verildi. Açılış etkinliği sonunda ünlü sanatçı Şevval Sam, stadyumda bir konser verdi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gören konserde, sanatçı dinleyicilerin beğenisini kazanan şarkılarını seslendirdi. Açılışa, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, ilçe belediye başkanları, daire amirleri ve siyasi parti il ve ilçe başkanları katıldı.