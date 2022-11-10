Atatürk TBMM’de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ulu önder Atatürk, vefatının 84’üncü yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde anıldı.
Meclis’te düzenlenen törene, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve milletvekilleri katıldı.
TBMM Başkanvekili Akar, buradaki Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Ardından, Atatürk’ün vefat ettiği saat 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu.