“Atatürk Trabzon’da” Belgeseli Gösterildi

BELGESEL GÖSTERİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Trabzon’da, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın öncülüğünde hazırlanan “Atatürk Trabzon’da” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı. Bu gösterim Ortahisar Belediyesi önünde gerçekleşti. Belgesel, Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon ziyaretlerini ve son ziyaretinde malvarlığını Türk milletine bağışladığı vasiyetini anlatıyor. Tarihçi ve araştırmacıların anlatımlarıyla desteklenen belgeselin yönetmenliğini Atilla Alp Bölükbaşı üstlenirken, proje danışmanlığını tarihçi Veysel Usta yapıyor.

ATATÜRK’ÜN TRABZON ZİYARETLERİ VURGULANDI

Gösterim öncesinde konuşma yapan Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, belediye başkanı seçildiği ilk günlerde bu belgeselin yapımına karar verdiklerini ifade etti. Belgeselin hazırlık süreciyle ilgili detaylar veren Kaya, “Büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Trabzon’umuzu 3 defa ziyaretleriyle onurlandırdılar. İlk ziyaretleri 1924, ikinci ziyaretleri 1930, üçüncü ve son ziyaretleri ise 10 Haziran 1937 tarihinde gerçekleşti. Yani dün, bugün 11 Haziran. Bundan 88 yıl önce bugünlerde Atatürk, mal varlığını Soğuksu’daki Atatürk Köşkü’nde Türk milletine bağışlamıştır.” dedi. Kaya, bu bilginin herkes tarafından bilinmesini istediklerini vurguladı.

BELGESELİN ÖNEMİ VE GELECEK PLANI

Belgeselin önemine dikkat çeken Kaya, bu önemli yapımın Trabzon’un farklı bölgelerinde vatandaşlarla buluşturulacağını belirtti. Kaya, “Belgeselimize emek, katkı, destek veren birbirinden değerli bilim insanlarına, Trabzon’umuzun yetiştirdiği saygın tarihçimiz Veysel Usta ağabeyime, Sunay Akın’a, Sinan Meydan’a katkıları ve emekleri için hepinizin huzurunda çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu. Konuşmaların ardından kurulan dev ekranda “Atatürk Trabzon’da” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.