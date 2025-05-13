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Atatürk’ü Anma Gençlik Kupası Başladı

YARIŞLARIN BAŞLANGICI

Muğla’nın Fethiye ilçesinde gerçekleştirilen Atatürk’ü Anma Gençlik Kupası Yelken Yarışları’nın startı verildi. Göcek Yat Kulübü (GYK) tarafından düzenlenen etkinlikte, 18 ülkeden 59 tekne ile toplamda 475 sporcu yer alıyor.

YARIŞMA GÜNLERİ

Fethiye Körfezi ve Göcek koylarında yapılan yarışın başlangıcı, Göcek açıklarındaki İz Kayası mevkisinden verildi. Organizasyon, 4 gün boyunca sürecek ve toplamda 6 yarış gerçekleştirilecek. Bu yarışlar sonunda dereceye giren yelkenciler, ödüllerini törenle alacak.

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