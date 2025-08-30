Atatürk’ün Fotoğrafı Silinemez, Tepki Var

CHP GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’DEN TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya hitaben yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 30 Ağustos paylaşımında Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının silinmesine tepki gösterdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı sebebiyle yapılan paylaşım hakkında konuşan Özel, Atatürk’ün fotoğrafının silinmesini eleştirerek, kamuoyunun bu duruma kayıtsız kalamayacağını belirtti.

ATATÜRK’E SAYGI VURGUSU

Özel, açıklamalarında “Bu milletin oylarıyla seçilip de Atatürk’ün fotoğrafını silenleri millet kalbinden silmiştir” derken, Atatürk’ün önemine vurgu yaptı. “O fotoğrafı öyle paylaşan beyler o fotoğraf olmasaydı bugün göndere çektiğimiz bayrağın dalgalanmayacağını, üzerlerindeki üniformaların, işgal ettikleri bakanlık makamının olmayacağının farkında bile değiller” ifadelerini kullandı. Atatürk’e duyulan saygının, ülkenin büyük bir çoğunluğu tarafından hissedildiğini dile getirdi.

SEÇİMLERDE ATATÜRK’ÜN ROLÜ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya doğrudan seslenen Özgür Özel, “Bu aziz millet dönecek ve ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını özenle silen, Ali Yerlikaya’nın bakan olduğu, onu atayan Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı mı dursun yoksa Atatürk’ü aklından bir dakika çıkarmayan parti mi iktidar olsun?’ diyecek” dedi. Önümüzdeki seçimlerin, Atatürk’ü montajla silenlerle, ona her saniye yakın olanlar arasındaki bir tercih olacağını belirtti ve bu durumu Ali Yerlikaya’nın dikkate alması gerektiğini vurguladı.