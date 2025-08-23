Atatürk Üniversitesi, 5G Yarışmasında Birinci

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ HIZLA ZİRVEYE YÜKSELDİ

Bilgi ve teknoloji alanında ulusal ölçekte yetkinliğini bir kez daha kanıtlayan Atatürk Üniversitesi, KARMAKAFAI Takımı ile “5G Konumlandırma Yarışması”nda Türkiye birinciliğini kazandı. 84,10 puan alarak en yüksek başarıyı elde eden Atatürk Üniversitesi ekibi, mühendislik fakültesindeki yenilikçi Ar-Ge çalışmaları ve güçlü akademik danışmanlık desteği ile dikkat çekti. 5G Konumlandırma Yarışması, öncelikle mevcut 5G test şebekesi üzerinden en doğru konumlamayı yapacak modellerin geliştirilmesini hedefliyor. Katılımcı takımlar, radyo şebeke performans metrikleri ve GPS verilerinden oluşan kapsamlı bir veri seti üzerinde yapay zeka, makine öğrenmesi ve çeşitli teknikleri kullanarak hedef noktaları bulmaya çalışıyor. Yarışma sonunda en hızlı ve doğru konum tespitini gerçekleştiren takım ödül alıyor. Bu yıl mart ayında başlayan yarışma, Ön Tasarım Raporu ve Final Tasarım Raporu aşamalarının ardından 9-10 Ağustos 2025 tarihlerinde İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü’nde final değerlendirmesine gitti.

KARMAKAFAI TAKIMI ZAFERİ GETİRDİ

Atatürk Üniversitesi’ni temsil eden KARMAKAFAI takımı, geliştirdiği yenilikçi algoritma ve yüksek doğruluk oranına sahip modeli ile rakiplerini geride bırakarak birinciliği elde etti. Takım; Kaptan Yağmur Yaşarbaş, Zeynep Sude Kırmacı ve Muhammed Nurettin Yıldız’dan oluşurken, danışmanlık görevini ise Atatürk Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mete Yağanoğlu üstlendi.

Elde edilen başarı ile ilgili değerlendirmede bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bu başarının üniversitenin teknoloji ve Ar-Ge vizyonunu bir kez daha gösterdiğini belirtti ve KARMAKAFAI takımı üyelerini kutladı. Rektör Hacımüftüoğlu: “Öğrencilerimizin 5G Konumlandırma Yarışmasında elde ettiği Türkiye birinciliği, Atatürk Üniversitesinin araştırma-geliştirme ve inovasyon konusundaki kararlılığını sergilemektedir. Üniversitemizi başarıyla temsil eden KARMAKAFAI takımının her bir üyesini ve danışman akademisyenimizi kutluyor, bu gurur verici başarının genç araştırmacılarımıza ilham kaynağı olmasını diliyorum. Atatürk Üniversitesi olarak yerli ve milli teknoloji üretimine katkı sağlayacak projeleri desteklemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

