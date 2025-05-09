Atatürk Üniversitesi, ABD’de Toplantıya Katılacak

ULUSLARARASI AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİ

Atatürk Üniversitesi, uluslararası akademik iş birliklerini artırmak amacıyla Amerika Birleşik Devletlerinde özel bir toplantıya katılıyor. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun liderliğindeki seçkin heyet, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 15.30’da (Boston saatiyle) Boston Üniversitesi Fotonik Merkezinde gerçekleştirilecek etkinlikte bulunacak. Harvard Üniversitesi, MIT ve Boston Üniversitesi başta olmak üzere birçok akademisyen ve doktora öğrencisi toplantıda yer alacak. 100’ü aşkın katılımcının olması bekleniyor.

BURSLAR VE AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ PROGRAMI

Toplantının ana hedefi, Atatürk Üniversitesi tarafından hayata geçirilecek yeni burs ve akademik iş birliği programının tanıtımı olacak. Program, mühendislik, sağlık bilimleri ve sosyal bilimler alanlarında ABD’de doktora yapmak isteyen öğrencilere burs imkanı sunacak. Bunun yanı sıra, araştırmacıların en az üç ay süreyle ABD’de bilimsel eğitim ve akademik değişim programlarına katılmaları amaçlanıyor. Atatürk Üniversitesi, bu program aracılığıyla ABD genelindeki üniversiteler, fakülteler ve araştırma laboratuvarlarıyla doğrudan bağlar kurarak, araştırmacılara ev sahipliği yapabilecek kurumlarla ilişkiler geliştirecek.

HIBRİT FORMATTA DÜZENLENEN ETKİNLİK

Boston, Massachusetts başta olmak üzere farklı eyaletlerden akademisyenlerin davet edileceği toplantı, hibrit formatta online olarak gerçekleştirilecek ve geniş bir katılım imkanı sunacak. Bu buluşma sayesinde, Türkiye ve ABD arasında bilimsel iş birliğinin güçlenmesi ve geleceğe yönelik ortak projelerin temellerinin atılması bekleniyor.