Atatürk Üniversitesi, Bilimsel İş Birliklerini Güçlendiriyor

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ KÜRESEL AKADEMİK İŞ BİRLİKLERİNİ GÜÇLENDİRİYOR

Atatürk Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen önemli bir bilimsel etkinliğe katılarak küresel akademik iş birliklerini güçlendirme kararlılığını bir kez daha gösterdi. Michigan Üniversitesi’nde bulunan Biointerfaces Institute’un ev sahipliğini üstlendiği “Nanoscale, Microscale, and Macroscale Networks in Brain Health Technologies Challenge” başlıklı toplantıya Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu katıldı. Etkinlik, dünyaca ünlü bilim insanı Prof. Dr. Nicholas A. Kotov’un öncülüğünde düzenlendi ve beyin sağlığına yönelik teknolojik yenilikler, nano, mikro ve makro ölçeklerdeki ağ yapılarının analizleri ve yapay zeka destekli yeni yöntemler gibi güncel bilimsel konuları ele aldı.

BİLİMSEL PAYLAŞIMLAR VE SON GELİŞMELER

Etkinlik çerçevesinde gerçekleştirilen sunumlarda karmaşık ağların çözümlenmesine yönelik temsil öğrenme, ileri modelleme teknikleri ve temel ağ ölçümleri gibi konularda önemli bilimsel paylaşımlar yapıldı. Katılımcılar, bu alandaki son gelişmeleri tartışma ve farklı akademik perspektiflerden yararlanma fırsatı buldu.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Toplantıda, Atatürk Üniversitesinin bilimsel vizyonuna ve uluslararası iş birliği potansiyeline dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Üniversite olarak, bilimin evrensel dilini konuşmaya ve uluslararası araştırma ağlarında yer almaya büyük önem veriyoruz. Michigan Üniversitesi gibi dünya çapında saygın kurumlarla aynı platformda bulunmak, akademik yetkinliğimizin bir göstergesi olduğu kadar, araştırmacılarımız için de değerli bir tecrübe alanı sunmaktadır. Bilimsel üretkenliğimizi küresel ölçekte artırmayı ve Atatürk Üniversitesini araştırma odaklı bir dünya üniversitesi haline getirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

Atatürk Üniversitesi, bu tür etkinliklerle küresel bilimsel iş birliklerini güçlendirmeye ve üniversite-sanayi ile üniversiteler arası ortaklıklara yeni kapılar aralamaya devam ediyor.