Atatürk Üniversitesi Bilimsel Ödüller Dağıttı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL TEŞVİK TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ

Atatürk Üniversitesi, bilimsel çalışmalarla akademik prestijine katkı sunan öğretim üyelerini ödüllendirmeye devam ediyor. Bu bağlamda Mart ve Nisan aylarında araştırma faaliyetlerinde öne çıkan akademisyenler için 2025 yılı Bilimsel Teşvik Töreni düzenlendi. Tören, 15 Temmuz Milli İrade Salonu’nda yapıldı ve yayın, patent, proje ile firma çalışmalarıyla dikkat çeken öğretim üyeleri, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından ödüllerini aldı.

AKADEMİK BAŞARI KURUMSAL BİR KAZANIMDIR

Törende konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, özverili ve nitelikli çalışmalarıyla üniversitenin bilim alanında ilerlemesine katkı sağlayan akademisyenleri kutladı. Akademik başarının sadece bireysel değil, aynı zamanda kurumsal bir kazanım olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Hacımüftüoğlu: “Atatürk Üniversitesinin kadim geçmişine yakışır şekilde, daima bir adım önde olması gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda çalışan, üreten ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlayan tüm mensuplarımızı her açıdan desteklemeyi sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

EVRENSEL BİLİM DÜNYASINDA ÖN SIRALARDAYIZ

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin evrensel bilim dünyasında ön sıralarda yer alma hedefiyle hareket ettiğine vurgu yaptı. “Üniversitemiz; sorun odaklı çalışan, toplumsal meseleleri bilimsel yaklaşımlarla ele alan ve çözüm üreten bir yapı içerisinde konumlanmaktadır. Akademisyenlerimizin bu vizyona uygun yürüttüğü nitelikli çalışmalar ve elde ettikleri başarılar bizleri onurlandırıyor” dedi. Hacımüftüoğlu, son dönemde üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılara da değindi.

UZUN SÜRELİ AKADEMİK BİRİKİMİN ÜRÜNÜDÜR

Hacımüftüoğlu, “Özellikle ABD’nin önde gelen üniversitelerine gerçekleştirdiğimiz bilimsel ziyaretler, DUS sınavında elde ettiğimiz ulusal başarı, akreditasyon sürecimizin olumlu seyri ve Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle açılan İlaç, Aşı ve Biyoteknoloji Enstitüsü; üniversitemizin vizyonunu ve kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. Bu doğrultuda insanlığa ve bilime katkı sunmak amacıyla hazırlanan, saygın akademik mecralarda yayımlanan makaleler, alınan patentler, yürütülen projeler ve kurulan firmalar neticesinde verilen bu ödüller, uzun soluklu bir akademik birikimin ürünüdür.” şeklinde konuştu. Hacımüftüoğlu, bilimsel çalışmaların değerinin, verilen ödüllerle sınırlı olmadığını; akademisyenlerin yaptığı her katkının kendileri için daha değerli olduğunu belirtti.

BİLİMSEL ALANDA DAHA ÜST SIRALARA TAŞIYACAK

Rektör Hacımüftüoğlu, akademisyenlerin özverili çalışmalarının Atatürk Üniversitesini bilimsel alanda daha yüksek sıralara taşıyacağına inandığını ifade etti ve tüm bilim insanlarına teşekkür edip başarılarının devamını diledi. Tören, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle tamamlandı.