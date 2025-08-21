Atatürk Üniversitesi, Çin’den Gelen Ekiple Ziyaret Gerçekleştirdi

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NDEN ÖNEMLİ ADIM

Atatürk Üniversitesi, uluslararası akademik iş birliklerini güçlendirme yolunda bir başka önemli adım atıyor. Bu çerçevede, Çin’in önde gelen eğitim kurumlarından Southwest Üniversitesinden Prof. Dr. Deshou Wang, Prof. Dr. Wenjing Tao ve diğer akademisyenler Atatürk Üniversitesine bir ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaret sırasında fakültede üç sunum yapan ekip, öğrencilerle iki saatlik bir eğitim programı düzenleyerek özellikle CRISPR/Cas9 genom düzenleme tekniğinin su ürünleri sektöründeki kullanımına dair önemli bilgileri paylaştı.

GENOM DÜZENLEME TEKNİĞİNİN PAYLAŞIMI

Dünyada balıklarda genom editleme konusunda CRISPR/Cas9 teknolojisini ilk kez başarıyla uygulayan ve bu alanda laboratuvarı dünyaca bir numara olarak kabul edilen Prof. Dr. Wang, deneyimlerini hem öğrencilerle hem de akademisyenlerle paylaşarak büyük ilgi topladı. Gerçekleştirilen toplantılarda, Türkiye’nin su ürünleri sektöründeki sorunların çözümünde CRISPR genom editleme tekniğinin nasıl kullanılabileceği tartışıldı. Ayrıca bu iş birlikleri çerçevesinde gelecekte ortak araştırma başlıkları belirlendi. Atatürk Üniversitesinden iki doktora öğrencisinin Southwest Üniversitesinde eğitim görmesi kararlaştırılırken, akademisyen ve öğrenci değişim programları ile birlikte ortak araştırma projelerini içeren bir iş birliği anlaşması da imzalandı.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜNÜN İMZALANMASI

Heyet, ziyaretleri esnasında Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile bir araya geldi. Yapılan bu görüşmede iki üniversite arasındaki iş birliği protokolü imzalanarak resmi bir hale getirildi. Rektör Hacımüftüoğlu, ziyarete dair değerlendirmesinde, “Üniversitemiz, uluslararası bilimsel iş birliklerine büyük önem vermektedir. Çin’in önde gelen üniversitelerinden Southwest Üniversitesi ile imzaladığımız bu protokol, hem öğrencilerimizin hem de akademisyenlerimizin dünyadaki en güncel bilimsel yöntemlerle buluşması açısından son derece değerli” ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP

Rektör, “Özellikle CRISPR/Cas9 teknolojisinin su ürünleri alanındaki uygulamalarına dair çalışmalar, ülkemiz için stratejik öneme sahiptir. Bu iş birliği sayesinde bilgi ve deneyim paylaşımının yanı sıra, geleceğin bilim insanlarına da önemli fırsatlar sunulacaktır” şeklinde de eklemelerde bulundu. Atatürk Üniversitesi, bilimsel gelişmeleri yakından takip eden vizyoner yaklaşımla dünya çapında güçlü akademik bağlantılar kurmaya ve bu bağlantıları somut projelerle desteklemeye devam ediyor. – ERZURUM