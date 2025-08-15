Atatürk Üniversitesi, Çin’e Akademik Ziyaret Gerçekleştirdi

ULUSLARARASI AKADEMİK ZİYARETİN BİLGİSİ

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonunu güçlendirmek ve dünyanın önde gelen üniversiteleriyle iş birliği protokolleri imzalamak amacıyla önemli bir akademik ziyareti Çin’e gerçekleştirdi. Ziyaretin başlangıcı, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçiliği ile yapıldı. Atatürk Üniversitesi heyeti, Büyükelçi Selçuk Ünal tarafından sıcak bir şekilde karşılandı. Görüşmede, Türkiye ile Çin arasındaki akademik iş birliklerinin artırılması, yükseköğretim kurumlarının uluslararası alandaki görünürlüğünün yükseltilmesi ve ortak bilimsel projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, ev sahipliği için Büyükelçi Ünal’a teşekkür etti.

SHANDONG ÜNİVERSİTESİ İLE ANLAŞMA

Büyükelçilik görüşmelerinin ardından heyet, Çin’deki köklü yükseköğretim kurumlarından Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesini ziyaret etti. Burada, iki üniversite arasında ortak araştırma laboratuvarları kurulması, yüksek lisans ve doktora düzeyinde öğrenci değişim programlarının geliştirilmesi gibi konuları kapsayan bir Akademik İş Birliği Mutabakatı imzalandı. Bu mutabakat, akademik yayın ve bilgi paylaşımını da kapsamakta. Ziyaret kapsamında Atatürk Üniversitesi heyeti, Shandong Üniversitesi’nin modern kampüsünü, gelişmiş laboratuvarlarını ve Yantai Hastanesi’ni gezerek geleneksel Çin tıbbı ile ilgili tedavi protokolleri hakkında bilgi aldı. Özellikle fitoterapi ve akupunktur gibi alanlarda akademik değişim programlarının gerçekleştirilmesi üzerine fikir alışverişi yapıldı. Rektör Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, imza töreninde şunları ifade etti: “Atatürk Üniversitesi olarak, bilimin sınırlarını aşan bir anlayışla dünya üniversiteleri arasında güçlü bir yer edinme hedefimizi adım adım hayata geçiriyoruz.”

STRATEJİK ORTAKLIK VE GELECEK PROJELERİ

Beş yıl süreyle geçerli olacak bu anlaşma, tarafların karşılıklı isteğiyle yenilenebilir. Böylece, Atatürk Üniversitesi ve Shandong Geleneksel Çin Tıp Üniversitesi, bilimsel üretim ve insan kaynağı gelişimi konusunda uzun vadeli ve stratejik bir ortaklık yürütme fırsatı bulacak. Bu anlaşma, Atatürk Üniversitesi’nin doğu ile batı arasında güçlü bir köprü kurma hedefine bir adım daha atmış olmasını sağlıyor.

DİĞER ZİYARETLER VE GÖRÜŞMELER

Atatürk Üniversitesi heyeti, Çin ziyareti sırasında Dalian Politeknik Üniversitesi’ni de ziyaret ederek mühendislik, teknoloji ve endüstriyel iş birlikleri üzerine de görüşmeler yaptı. Üniversitenin yenilikçi laboratuvarlarını ve araştırma merkezlerini inceleyen heyet, akıllı üretim, yapay zeka ve sürdürülebilir enerji alanlarında ortak projeler geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı. Yantai Hastanesinde yapılan saha ziyaretinde ise, hücresel tedaviler ve modern tıp uygulamalarının entegrasyonu yerinde gözlemlendi.

