Atatürk Üniversitesi Eğitim Kursları Başladı

BİLKİKŞİLİK TEMEL EĞİTİMLERİ BAŞLADI

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından düzenlenen Bilirkişilik Temel Eğitimleri, 14 Haziran 2025 tarihi itibarıyla üç ayrı grup ile eş zamanlı olarak başladı. Adalet Bakanlığı Bilirkişilik Daire Başkanlığının onayı ile yürütülen eğitim programı, adalet sistemine uzman ve nitelikli bilirkişiler kazandırmayı hedefliyor. Eğitimler, mevzuata uygun biçimde hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştiriliyor.

EĞİTİM İÇERİĞİ VE KATILIMCILARA SAĞLANAN İMKANLAR

Katılımcılar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde bilirkişiliğin hukuki dayanakları, etik kuralları, raporlama teknikleri gibi konularda kapsamlı bir eğitim alıyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan kursiyerler, Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan resmi bilirkişi listelerine başvuruda bulunma hakkı elde edecek. ATASEM yetkilileri, eğitime gösterilen yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Yeni eğitim gruplarının kısa süre içinde açılacağı ve kursiyer adaylarının taleplerinin hızlıca karşılanacağı bildirildi. Atatürk Üniversitesi, toplumsal sorumluluk anlayışı doğrultusunda yürüttüğü nitelikli eğitim programları ile mesleki gelişime ve adalet hizmetlerinin etkinliğine katkı sunmaya devam ediyor.