Atatürk Üniversitesi, Gazze için fidan dikti

ETKİNLİKTE FİDANLAR TOHUMLANIYOR

Atatürk Üniversitesi, Filistin halkının yaşadığı zorluklara dikkat çekmek ve Gazze için kalıcı bir anı oluşturmak amacıyla anlamlı bir etkinlik düzenledi. Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi ile İlahiyat Fakültesi Nihavend Müsiki Kulübü’nün iş birliğiyle gerçekleştirilen programda “Gazze Hatıra Ormanı” için ilk fidanlar toprakla buluşturuldu. Etkinlik, Atatürk Üniversitesi Batı Yerleşkesi Gıda ve Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde yapıldı ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ile eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Hasan Yılmaz ve Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun, Nihavend Müsiki Kulübü Danışmanı Öğr. Gör. Mustafa Özfidan, fakülte dekanları, akademik idari personel ve birçok öğrenci katıldı.

FİDANLARIN ANLAMLI DÜŞÜNCESİ

Programda açılış konuşmasını yapan Kudüs Çalışmaları ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. İsmail Altun, “Bugün burada sadece bir fidan dikmiyoruz. Aynı zamanda Gazze’de yaşanan yıkıma karşı insanlığın, vicdanın ve dayanışmanın sesini yükseltiyoruz. Her bir fidan, Filistinli çocukların yarınlara olan umudu, bizlerin ise sorumluluğudur” ifadelerini kullandı.

Etkinlikte konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Gazze Hatıra Ormanı’nın sadece bir çevre projesi değil, aynı zamanda bir vicdan projesi olduğu üzerinde durarak, “Her fidan bir umuttur. Bugün burada dikilen her fidan, savaşın kararttığı bir coğrafyada yeniden filizlenen hayatın, umudun ve barışın temsilidir. Üniversitemiz, sadece bilimsel çalışmalarla değil; aynı zamanda insanlığın ortak değerlerini savunarak da yol almayı görev bilmektedir. Gazze’de yaşanan acılara sessiz kalmayan gençlerimizle gurur duyuyor, bu anlamlı projeye katkı sunan tüm paydaşlara gönülden teşekkür ediyorum. Bu orman, mazlumların sesi olacak, geleceğe taşıyacağımız bir vicdan anıtı olacaktır” şeklinde konuştu.

UMUT DOLU ANLAR YAŞANDI

Etkinlik kapsamında Nihavend Müsiki Kulübü’nün duygusal müzikleri eşliğinde yapılan fidan dikim töreni, katılımcılara hem hüzünlü hem de umut dolu anlar yaşattı. Öğrenciler, diktikleri fidanların yanına Filistinli kardeşlerine dualarını ve desteklerini ilettiler. Atatürk Üniversitesi, sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüğü bu tarz faaliyetlerle hem çevreye hem de insanlığa karşı duyarlılık oluşturmayı sürdürüyor. “Gazze Hatıra Ormanı” projesi, bu duyarlılığın simgelerinden biri olarak üniversite kampüsünde büyümeye devam edecek.