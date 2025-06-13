Atatürk Üniversitesi, Lisansüstü Başvurularını Başlattı

LİSANSÜSTÜ PROGRAM BAŞVURULARI BAŞLADI

Türkiye’nin köklü yükseköğretim kurumlarından biri olan Atatürk Üniversitesi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı güz dönemi için lisansüstü program başvurularını almaya başladı. 8 farklı enstitü kapsamında açılan toplam 7 bin 53 kontenjanla yeni akademik yıl için lisansüstü eğitime güçlü bir başlangıç yapılması planlanıyor. 16-27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek ilk başvuru dönemi, akademik kariyer hedefleyen ve uzmanlık alanlarında derinleşmek isteyen adaylara önemli bir fırsat sunuyor.

KONTENJAN DAĞILIMI

Üniversite, tezli ve tezsiz yüksek lisans ile doktora ve sanatta yeterlik programlarında geniş bir eğitim yelpazesi sunuyor. Yeni dönemde açılan kontenjanlar arasında 4 bin 394’ü tezli yüksek lisans, 570’i tezsiz yüksek lisans, 2 bin 62’si doktora ve 27’si sanatta yeterlik programlarına ayrılmış durumda. Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri enstitüleri en fazla kontenjana sahip birimler olarak öne çıkıyor. Güzel Sanatlar Enstitüsü programlarına ise sadece 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında başvurular alınacak. Bu enstitüdeki yeterlik sınavları 8-9 Eylül tarihlerinde yapılacak ve kesin kayıtlar 15-16 Eylül’de gerçekleştirilecek. Başvuruların değerlendirilmesinin ardından yerleştirme sonuçları 1 Temmuz 2025’te ilan edilecek. Adaylar, 2-3 Temmuz 2025 tarihlerinde kayıt işlemlerini tamamlayabilecek. Boş kontenjanlar için ikinci başvuru dönemi ise eylülde yapılacak.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR YAPTI

Lisansüstü eğitim süreci üzerine değerlendirmelerde bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitenin araştırma odaklı yapısına dikkat çekti ve şunları söyledi: “Üniversitemiz, 183 yüksek lisans ve 195 doktora programıyla Türkiye’nin en geniş araştırma kapasitesine sahip kurumlarından biridir. Halihazırda 9.597 lisansüstü öğrencimiz bulunuyor. Bu öğrencilerin 565’i uluslararası öğrencilerden oluşuyor. Bu da Atatürk Üniversitesinin bilimsel alanda küresel ölçekteki etkisini ortaya koyuyor. Özellikle Fen Bilimleri Enstitümüzde yer alan İngilizce programlarımız, yurtdışından gelen öğrenciler için önemli bir cazibe oluşturuyor.”

Rektör Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin temel hedeflerinden birinin ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli bilim insanlarını yetiştirmek olduğunu vurguladı. Lisansüstü eğitimin bu hedef doğrultusunda kilit bir role sahip olduğunu belirtti. Ayrıca, lisansüstü eğitimin sadece akademik yükselme amacı taşıyan bireyler için değil, özel sektör ve kamu kurumlarının ihtiyaç duyduğu uzmanlaşmış insan kaynağını oluşturmak açısından da büyük bir öneme sahip olduğunu ifade etti.

BİLİMSEL ÜRETİM VE KÜLTÜRLÜ ORTAM

Atatürk Üniversitesi, disiplinlerarası eğitim anlayışı, güçlü akademik kadrosu ve gelişmiş araştırma altyapısıyla bilim üretmeye devam ediyor. Çok kültürlü akademik yapısıyla uluslararası öğrenciler için tercih edilen bir merkez haline geliyor. Sanatı ve bilimi bir araya getiren yenilikçi programlarıyla farklı alanlarda uzmanlaşmak isteyen adayları kendine çekiyor. 2025-2026 güz dönemi lisansüstü başvurularıyla yeni bilim yolculuklarına kapı aralıyor.