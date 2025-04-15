Atatürk Üniversitesi, Manas ile İş Birliği Yaptı

ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ ADIMI

Atatürk Üniversitesi, uluslararasılaşma vizyonuna uygun bir önemli projeyi hayata geçirdi. Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği içinde düzenlenen “21. Yüzyılın İlk Çeyreğinde Türk Tarihçiliği: Güncel Meseleler ve Çözüm Önerileri” başlıklı çalıştay için Erzurum’a gelen Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından ağırlandı. Ziyaret sırasında iki üniversite arasında eğitim, sınav hizmetleri ve dijital platformlar alanlarında uzun soluklu bir iş birliği öngören bir protokol imzalandı.

PROTOKOLÜN HEDEFLERİ

İmzalanan protokol, Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinin Kırgızistan Koordinatörlüğünü oluşturmayı, merkezi sınavların koordinasyonunu ve kayıt ile uygulama süreçlerini Manas Üniversitesi iş birliğinde yürütmeyi hedefliyor. Bu protokol, Türk dünyası ile kurulan akademik köprünün güçlenmesine katkı sağlayacak. İmza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesinin bölgesel ve küresel ölçekte iş birliklerini güçlendirme amacına yönelik önemli bir adım attığını belirterek, “Bu protokol, Türk dünyasının iki önemli üniversitesi arasında sağlam temellere dayalı, sürdürülebilir ve sonuç odaklı bir akademik köprünün kurulmasını sağlıyor. Bilgi paylaşımı, sınav hizmetleri ve dijital sistemler konularında örnek bir ortaklık hayata geçiriyoruz” dedi.

YÜKSEKÖĞRETİMDE ENTEGRASYONUN GÜÇLENMESİ

Manas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan ise yaptığı değerlendirmede, imzalanan protokolün sadece iki üniversiteyi değil, aynı zamanda Türk dünyasında yükseköğretim alanındaki entegrasyonu da güçlendireceğine dikkat çekti. Rektör Ceylan, “Bu iş birliği sayesinde hem Kırgızistan’daki öğrenciler Türk üniversiteleri ile daha kolay temas kurabilecek hem de ortak akademik üretim teşvik edilecektir” ifadelerini kullandı. Protokol kapsamında Atatürk Üniversitesi, Kırgızistan’daki sınav merkezlerinin organizasyonunu üstlenecek; Manas Üniversitesi ise öğrenci kayıt süreçleri, sınav alanlarının hazırlanması ve sınav belgelerinin güvenli bir şekilde ulaştırılması gibi görevler alacak. Beş yıl süreyle geçerli olacak bu iş birliği, karşılıklı mutabakatla yeniden uzatılabilecek. Atatürk Üniversitesi, bu tarz uluslararası protokollerle eğitim kalitesini ve Türk yükseköğretiminin sınır ötesi etkinliğini artırmayı sürdürüyor.