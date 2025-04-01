Atatürk Üniversitesi’nde Bayramlaşma Programı Düzenlendi

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NUN BAYRAMLAŞMA PROGRAMI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla akademik ve idari personelin katıldığı bir bayramlaşma etkinliğine ev sahipliği yaptı. Bu program, üniversitenin Konukevi 1’de gerçekleşti ve etkinliğe üniversite yönetimi, akademisyenler ile çalışanlar büyük bir ilgi gösterdi. Samimi bir atmosferde gerçekleştirilen programda, bayramın getirdiği manevi havanın huzur ve dayanışma ruhunu pekiştiren önemli bir unsur olduğuna dikkat çekildi.

BAYRAMLAR BİRLİK VE BERABERLİĞİ SAĞLIYOR

Bayramlaşma etkinliği sırasında kısa bir değerlendirme yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bayramların insanların birlik ve beraberliğini artıran, kardeşlik duygularını güçlendiren özel günler olduğunu ifade etti. Hacımüftüoğlu, “Bayramlar, bizleri bir araya getiren, dayanışmayı ve paylaşmayı öne çıkaran en anlamlı zaman dilimleridir. Atatürk Üniversitesi ailesi olarak bizler de bu ruhu her zaman yaşatmaya devam edeceğiz. Akademik ve idari personelimiz ile öğrencilerimizin bayramını bir kez daha en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde konuştu.

BAYRAM COŞKUSU PAYLAŞILDI

Programda bulunan akademik ve idari personel, bayramın getirdiği mutluluğu paylaşarak birlik ve beraberlik mesajları sundu. Samimi sohbetler ve bayram tebrikleriyle gerçekleşen etkinlik, ardından sona erdi.