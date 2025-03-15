Atatürk Üniversitesi’nde İftar Programı Düzenlendi

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NUN KATILIMIYLA RAMAZAN İFTARI DÜZENLENDİ

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları tarafından Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak gayesiyle düzenlenen iftar etkinliğine katıldı. Rektör Hacımüftüoğlu’nun yanı sıra eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Bülent Çavuşoğlu, Prof. Dr. Hasan Türkez, Prof. Dr. Hasan Yılmaz, Prof. Dr. Reyhan Keleş, Prof. Dr. Yüksel Göktaş ve Genel Sekreter Doç. Dr. Ufuk Okkay ile aileleri bulundu. Ayrıca, Özel Vakıf Okulları Genel Müdürü Erdal Karagülle, okul idarecileri, öğretmenler ve onların aileleri de etkinlikte yer aldı.

ETKİNLİKTE KUR’AN-I KERİM VE SEMAZEN GÖSTERİLERİ

İftar programı, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve ardından öğrencilerin gerçekleştirdiği semazen gösterileriyle devam etti. Ramazan ayının birlik ve beraberlik ruhunu pekiştiren bu özel etkinlikte konuşan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, “Ramazan ayı, paylaşmanın, dayanışmanın ve kardeşlik duygularının en güzel şekilde yaşandığı bir zaman dilimidir. Bugün burada, Atatürk Üniversitesi Özel Vakıf Okulları ailesi olarak bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Rektör Hacımüftüoğlu, ayrıca üniversitenin akademik başarılarının yanı sıra toplumsal değerlere verdiği önemi vurguladı. “Bu tür organizasyonlar, bizleri yalnızca bir araya getirmekle kalmaz, aynı zamanda ortak değerlerimizi pekiştirir ve geleceğe daha güçlü adımlarla ilerlememizi sağlar” ifadelerini kullandı.

DUALARLA SONLANDI

Öğrencilerin gerçekleştirdiği etkinliklerin, eğitimin yalnızca akademik bilgiyle sınırlı olmadığını, kültürel ve manevi gelişimlerine de katkı sağladığını belirten Hacımüftüoğlu, iftar programında emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Program, yapılan duaların ardından sona erdi. Katılımcılar, birlik ve beraberlik içinde geçen bu anlamlı buluşmanın verdiği memnuniyeti dile getirdi.