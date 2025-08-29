Atatürk Üniversitesi’nde Sınavsız İkinci Üniversite

EĞİTİM YILI KAYITLARI BAŞLADI

Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesinde (ATA-AÖF) 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için “Sınavsız İkinci Üniversite” kesin kayıtları başladı. Bu uygulama, öğrencilere kariyer gelişimlerinde yeni fırsatlar sunuyor. Kayıt işlemleri, 3 Ekim 2025 tarihine kadar sürüyor. İkinci bir diploma edinmek isteyen adaylar, herhangi bir önlisans programından mezun olan, okuyan veya yeni başlayacak öğrenciler için ATA-AÖF önlisans programlarını; herhangi bir lisans programından mezun olanlar ya da halen okuyan veya yeni başlayacak öğrenciler için ise hem önlisans hem de lisans programlarını seçebiliyor. Böylelikle adaylar, iş ve akademik hayatlarını destekleyecek ikinci bir üniversite eğitimine sınavsız olarak kayıt yaptırabiliyor.

EĞİTİMDE FIRSAT EŞİTLİĞİ VURGUSU

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, çağın ihtiyaçlarına uygun nitelikli bireyler yetiştirmeyi hedefleyerek bu fırsatların önemine dikkat çekiyor. “Üniversitemiz, toplumun her kesimine eğitimde fırsat eşitliği sunmayı ilke edinmiştir” diyen Hacımüftüoğlu, “Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültemiz aracılığıyla hayata geçirilen ‘Sınavsız İkinci Üniversite’ uygulaması da bu anlayışın en somut örneklerinden biridir. Öğrencilerimizin farklı disiplinlerde bilgi ve beceri kazanarak kendilerini geliştirmelerine, kariyer planlarını daha güçlü bir şekilde inşa etmelerine katkı sunuyoruz. Her bireyin yaşam boyu öğrenme sürecinde yanında olmayı ve onların geleceğine değer katmayı önemsiyoruz.” açıklamasında bulundu.

BAŞVURU İŞLEMLERİ İÇİN SON TARİH

Rektör Hacımüftüoğlu, yoğun ilgi gören programlara başvuruların internet üzerinden kolayca yapılabileceğine işaret ederek, kayıt işlemleri için son tarihin 3 Ekim 2025 olduğunu belirtti. Adayların başvuru sürecini kaçırmamaları gerektiğini hatırlatan Hacımüftüoğlu, sunduğu esnek öğrenme imkanlarıyla Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin her yıl binlerce öğrenciye eğitim kapısı aralayarak yükseköğretimde fırsat çeşitliliği oluşturmaya devam ettiğini vurguladı.