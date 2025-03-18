Atatürk Üniversitesi’nden Ramazan Ayı Etkinlikleri

ETKİNLİK AMACIYLA DÜZENLENDİ

Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayının kardeşlik ve dayanışma ruhunu kampüs ortamına taşımak için özel bir etkinlik düzenliyor. Kandillerle süslenen kampüste gerçekleştirilen yürüyüş yolu, öğrencilerden yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan öğrenciler, Ramazan ayının manevi havasını kampüste birlikte yaşamanın kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade ederek, “Böyle bir ortamın oluşturulması bizleri çok mutlu etti. Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu’nun öğrencileriyle bir araya gelmesi, bizleri dinlemesi ve bu özel anları bizimle paylaşması bizler için çok değerli. Ücretsiz iftar yemeğinin ardından Kandilli Yolda yürüyerek Ramazan’ın huzurunu hissettik. Sonrasında ikram edilen çay ve tatlı eşliğinde Rektör hocamızla sohbet edip hatıra fotoğrafları çektirdik. Bu tür etkinliklerin kampüsümüzde devam etmesini diliyoruz” şeklinde düşündüklerini belirtti.

REKTÖRÜN GÖRÜŞLERİ

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ise yaptığı açıklamada, Ramazan’ın insanları kaynaştıran, paylaşmayı ve kardeşliği güçlendiren öne çıkan bir ay olduğunu aktardı. Rektör, “Üniversitemiz sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda kültürel ve manevi değerleriyle de ön plana çıkan bir kurumdur. Öğrencilerimizle birlikte bu güzel atmosferi paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

MANEVCİ ATMOSFER DEVAM EDECEK

Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayı boyunca bu tür etkinliklerle manevi atmosferi kampüste yaşatmaya devam edecek. Etkinliklerin devam etmesi, öğrenciler arasında toplumsal bağların güçlenmesini sağlıyor.