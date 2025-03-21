Atatürk Üniversitesi Ramazan İftar Buluşmaları Gerçekleşti

RAMAZAN’IN MANEVİ ATMOSFERİ

Atatürk Üniversitesi, Ramazan ayının bereketini ve manevi atmosferini geleneksel iftar buluşmaları ile yaşamaya devam ediyor. Bu bağlamda, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, dekanlar ve birim yöneticileri ile birlikte Merkezi Yemekhanede öğrencilerle bir araya gelerek iftar yaptı. Programa Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlanırken, ezanın okunmasıyla oruçlar dualar eşliğinde açıldı.

BİRLİK VE PAYLAŞIMIN ÖNEMİ

İftar sonrasında konuşan Rektör Hacımüftüoğlu, Ramazan ayının birlik ve beraberliği pekiştiren manevi atmosferine dikkat çekerek “Ramazan, paylaşmanın ve dayanışmanın en güzel örneklerini sergilememize vesile olan mübarek bir aydır. Bugün, siz değerli öğrencilerimizle aynı sofrayı paylaşmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Sizlerin akademik, sosyal ve kültürel gelişimi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Rektör Hacımüftüoğlu, öğrencilere yönelik sunulan akademik ve mesleki destekler hakkında da bilgi vererek, özellikle öğrenci değişim programlarının daha aktif hale getirilmesi için atılan adımları vurguladı. Ayrıca, İŞ-Kur Gençlik Programı kapsamında 1750 öğrencinin iş tecrübesi kazanması için programa dahil edildiğini belirtti. Mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazırlıklı girilmesi için yeni projelerin hayata geçirileceğini ifade etti.

TEKNOLOJİ ATÖLYESİ VE KARİYER FUARI

TÜBİTAK iş birliğiyle Erzurum Milli Teknoloji Atölyesi’nin Atatürk Üniversitesi kampüsüne kazandırıldığını dile getiren Rektör Hacımüftüoğlu, bu projenin öğrencilerin bilim ve teknolojiyle daha yakından buluşmasını sağlayacağını belirtti. Ayrıca, 25-26 Nisan 2025 tarihlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Kuzeydoğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı’nın düzenleneceğini duyurdu. İftar programı, öğrencilerle yapılan samimi sohbetlerin ardından sona erdi. Rektör Hacımüftüoğlu, Ramazan’ın bereket ve huzur getirmesi dileğiyle programı tamamladı.