Atatürk Üniversitesi Rektörü Kınama Mesajı Yayınladı

REKTÖRÜN AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, Gazze’de gerçekleştirilen saldırılar ve işgal kararı hakkında bir kınama mesajı yayımladı. Mesajında, “Bilim ve eğitimin rehberi, aydınlanmanın merkezi olan üniversiteler; insanlığın ortak vicdanının sesi olmak, evrensel değerleri savunmak ve hakikati dile getirmek sorumluluğunu taşımaktadır” ifadelerine yer verdi.

GAZZE’DEKİ İHLALLERİ KINIYOR

Prof. Dr. Hacımüftüoğlu, Atatürk Üniversitesi olarak, “Uzun süredir Gazze’de masum sivilleri hedef alan, kadınları, çocukları, yaşlıları, sağlık çalışanlarını ve basın mensuplarını gözetmeksizin sürdürülen saldırıları ve son olarak alınan işgal kararını en güçlü şekilde kınıyoruz” dedi. Bu saldırıların, “uluslararası hukuk ve temel insan hakları ilkelerini açıkça ihlal ettiğini” ve hastaneler, okullar, ibadethaneler gibi yerleri hedef alarak binlerce masum insanın hayatını kaybetmesine yol açtığını belirtti.

SESSİZ KALMAK DÜŞÜNÜLEMEZ

Rektör, Gazze’de yaşananların “temel insan haklarının, vicdanın ve uluslararası toplumun sınandığı büyük bir insanlık dramı” olduğunu vurguladı. “Akademik camianın sessiz kalması düşünülemez” diyen Hacımüftüoğlu, “Bu nedenle Atatürk Üniversitesi olarak, Gazze halkının haklı mücadelesinin yanında olduğumuzu, insanlık onurunu savunmak için her şartta sesimizi yükselteceğimizi beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

Son olarak uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kurumların harekete geçmesi için çağrıda bulundu. “Uluslararası Adalet Divanı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin ilgili kararlarının vakit kaybetmeden uygulanması, sivillere yönelik saldırıların engellenmesi ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması acil bir zorunluluktur” şeklinde konuştu. Rektör, Atatürk Üniversitesi olarak barış ve adalet tesis edilene kadar bu sürecin takipçisi olacaklarını ve insanlığın ortak değerlerini savunma görevlerini her şartta yerine getireceklerini kamuoyuna duyurdu.