Atatürk Üniversitesi Rektöründen Bayram Ziyareti

HASTA ZİYARETİ BAYRAM MORALİ YARATIYOR

Atatürk Üniversitesi’nin rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve eşi Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu, Ramazan Bayramı sebebiyle Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi gören bebek ve çocuk hastalarını ziyaret etti. Ziyaret sırasında, hastaların ve ailelerinin bayramlarını kutlayan Hacımüftüoğlu çiftine, hastane yönetimi ve sağlık personeli eşlik etti.

BAYRAM SEVİNCİ PAYLAŞILIYOR

Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, bayramların birlik ve dayanışma duygularının pekiştiği özel zamanlar olduğunu ifade etti. “Sağlık sorunları nedeniyle bayram sevincini hastane ortamında yaşamak zorunda kalan miniklerimizi ve ailelerini ziyaret ederek yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Onların mutluluğu, bizim de mutluluğumuzdur. Tedavi süreçlerinin en kısa sürede olumlu sonuçlanmasını temenni ediyor, hepsine acil şifalar diliyorum” dedi.

MANEVİ DESTEK ÖNEMLİ

Prof. Dr. Esra Hacımüftüoğlu ise ziyaretin kendileri için büyük bir anlam taşıdığını ifade etti. “Çocuklarımızın ve ailelerinin moralini yüksek tutmak, onlara manevi destek sunmak bizim için büyük bir mutluluk. Bayram sevinci, paylaşıldıkça artar. Bu vesileyle tüm hastalarımıza şifalar diliyor, bayramlarını kutluyorum” diyerek duygularını paylaştı.

Hacımüftüoğlu çifti, hastalara ve refakatçilerine çeşitli hediyeler vererek bayramlarını daha da renklendirdi. Ziyaretlerinden ötürü hastane yönetimi ve hasta yakınları, rektör Hacımüftüoğlu ve eşinin gösterdiği duyarlılığa teşekkür etti. Bayram ziyareti, hastalar ve aileleri için önemli bir moral kaynağı olurken, Atatürk Üniversitesinin sosyal sorumluluk anlayışını bir kez daha gözler önüne serdi.