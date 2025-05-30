Atatürk Üniversitesi, Salon Futbolu Şampiyonu

Atatürk Üniversitesi, Türkiye şampiyonluklarına bir yenisini daha ekledi. Basketbol ve voleyboldaki zaferlerinin ardından şimdi de salon futbolunda büyük bir başarı elde edilerek Üniversitelerarası Salon Futbolu Türkiye Şampiyonası’nda namağlup şampiyon oldu. Bu başarıyla birlikte, Üniversiteler Süper Ligi’ne yükselme hakkı kazandı. 26-30 Mayıs 2025 tarihleri arasında Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden gelen 12 takım arasında yer alan Atatürk Üniversitesi Erkek Salon Futbol Takımı, oynadığı tüm maçları kazanarak zirveye ulaştı. Takım, yalnızca şampiyonluk kupasını Erzurum’a taşımakla kalmadı, aynı zamanda Üniversiteler Süper Ligi’nde mücadele etme hakkını da elde etti. Turnuvalardaki takım ruhu, disiplinli oyun anlayışı ve teknik üstünlükle dikkat çeken ekip, finaldeki rakibini de geçerek başarısını pekiştirdi. Sporcu öğrencilerin bu başarıları, üniversite camiasında büyük bir sevinç yaşattı.

ŞAMPİYONLUĞUN ANLAMINI VURGULAYAN AÇIKLAMA

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, salon futbol takımını elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ederek şu ifadeleri kullandı: “Üniversitemiz, sadece akademik başarılarıyla değil, aynı zamanda sportif alandaki üstün performanslarıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor. Daha önce basketbol ve voleybol takımlarımızla yaşadığımız gururu, şimdi salon futbol takımımızla bir kez daha yaşadık. Sporcu öğrencilerimizi, teknik ekibi ve bu başarıda emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bu şampiyonluk, Atatürk Üniversitesinin gençliğe ve spora verdiği önemin bir göstergesidir. Süper Lig’de de aynı azim ve başarıyla mücadele edeceklerine yürekten inanıyorum.”

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Üniversiteler Süper Ligi’nde Atatürk Üniversitesini temsil edecek olan salon futbol takımı, hazırlıklarına devam ediyor. Hedefleri, yeni sezonda da aynı başarı grafiğini korumak ve üniversiteyi ulusal düzeyde en iyi şekilde temsil etmek.