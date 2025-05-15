Atatürk Üniversitesi Şampiyonluk Kazandı

ÜNİVERSİTELER ARASI FUTBOLDA ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ’NİN BAŞARISI

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2024-2025 faaliyet programı çerçevesinde yapılan Üniversiteler Arası Futbol Süper Lige Yükselme Müsabakaları, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. 12 üniversitenin kıyasıya mücadele ettiği bu organizasyonda, Atatürk Üniversitesi gösterdiği üstün performansla dikkatleri üzerine çekti ve şampiyonluk elde ederek Süper Lig vizesini aldı.

GRUP MÜCADELELERİ VE ÇEYREK FİNAL PERFORMANSI

B Grubu’nda yer alan Atatürk Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ile aynı grupta mücadele etti. İlk maçında Ankara Üniversitesini 4-0 gibi net bir skorla yenmeyi başardı. İkinci maçında Alanya Keykubat Üniversitesini 1-0 mağlup eden ekip, grubu namağlup lider olarak tamamladı. Çeyrek finalde Kırıkkale Üniversitesi ile karşılaşan mavi-beyazlı ekip, 4-0’lık galibiyetle adını yarı finale yazdırdı.

YARI FİNAL VE FİNALDEKİ BAŞARI

Yarı finalde İstanbul Gedik Üniversitesi ile mücadele eden Atatürk Üniversitesi, normal süresi 1-1 biten maçı penaltılarla 5-3 kazanarak finale yükseldi. Finalde, güçlü rakibi Kocaeli Üniversitesi ile karşılaşan Atatürk Üniversitesi, Eren Özdemir’in attığı golle 1-0 galip gelerek turnuvanın şampiyonu oldu ve Süper Lig biletini kazandı. Teknik Direktör Gökhan Atasever ve Yardımcısı Kemalettin Seren yönetimindeki takım, sergilediği disiplinli oyun ve mücadeleci ruhuyla büyük takdir topladı.

REKTÖRDEN AÇIKLAMALAR

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, elde edilen başarıdan duyduğu gururu dile getirerek, “Üniversite olarak yalnızca akademik başarılarla değil, sosyal, kültürel ve sportif alanlardaki performansımızla da ön plana çıkmayı hedefliyoruz. Futbol takımımızın göstermiş olduğu bu üstün başarı, öğrencilerimizin disiplinli çalışmasının ve üniversitemizin spora verdiği desteğin bir sonucudur. Teknik ekibimizi, sporcu öğrencilerimizi ve bu süreçte emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum. Bu başarılar, Atatürk Üniversitesinin her alanda güçlü bir şekilde var olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır,” şeklinde ifadelerde bulundu.

Takım, şampiyonluk kupasıyla Erzurum’a döndü ve üniversite yerleşkesinde coşkuyla karşılandı. Şampiyonun Süper Lig’deki performansı ise büyük bir merakla bekleniyor.