Atatürk Üniversitesi, Sosyal Sorumluluk Projeleriyle Çalışıyor

SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE YENİ BİR DESTEK

Atatürk Üniversitesi, toplumsal sorunlara çözüm üretme ve kamu yararına hizmet etme anlayışıyla hareket ederek sosyal sorumluluk odaklı çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede Erzurum, Hınıs ve Oltu Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Denetimli Serbestlik Hizmetleri alanında önemli bir protokol imzalandı. Protokol ile eğitim faaliyetleri, sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık oluşturma etkinlikleri ve bilimsel araştırmaların ortaklaşa yürütülmesi planlanıyor. Hükümlü bireylerin yeniden topluma kazandırılması sürecinde, akademik destek ve saha uygulamalarının birlikte değerlendirilmesi hedefleniyor.

İMZA TÖRENİNE KATILIM

Düzenlenen imza törenine Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ve Hınıs Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Tuğrul katıldı. Protokol ile üniversitenin akademik bilgi birikimi ve insan kaynağının, denetimli serbestlik hizmetlerinin daha etkin, bilimsel ve topluma faydalı bir biçimde yürütülmesine katkı sağlaması amaçlanıyor.

REKTÖR HACIMÜFTÜOĞLU’NDAN AÇIKLAMALAR

İmza töreninde bir konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, üniversitelerin yalnızca eğitim ve araştırma kurumları olmadığını, topluma yön veren ve sosyal sorunların çözümüne katkı sunan yapılar olduğunu vurguladı. Denetimli serbestlik uygulamalarının toplumsal barış ve yeniden topluma kazandırma sürecindeki önemine dikkat çeken Rektör Hacımüftüoğlu, “Bu protokollerle üniversitemizin akademik potansiyelini kamu hizmetine sunuyor, aynı zamanda sosyal sorumluluğumuzu da yerine getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

BAŞSAVCILIKTAN OLUMSUZ YORUMLAR

Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir ise üniversitelerle yapılan iş birliklerinin hem birey hem de toplum açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu belirtti. Aydemir, Atatürk Üniversitesi ile yürütülecek ortak çalışmaların, denetimli serbestlik tedbirlerinin daha nitelikli bir şekilde uygulanmasına olanak sağlayacağını ifade etti. Atatürk Üniversitesinin bilgiyle toplumu dönüştürme misyonu doğrultusunda atılan bu adım, kamu kurumları arasındaki dayanışma ve iş birliğine önemli bir katkı sağlıyor.